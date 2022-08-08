Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности до 22 августа

Власти Белгородской области приняли решение о продлении высокого («желтого») уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Подобный режим будет действовать в граничащем с Украиной российском регионе еще две недели —он продлится до 22 августа.

До этого высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 24 июля. Тогда Гладков призвал местных жителей сохранять бдительность и быть внимательными. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.