Власти Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности до 8 августа

Власти Белгородской области приняли решение продлить высокий уровень террористической опасности до 8 августа. Соответствующий документ в воскресенье, 24 июля, подписал глава граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Все, от кого зависит наша с вами безопасность, — Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры — выполняют свою работу в полном объеме», — написал Гладков и призвал местных жителей сохранять бдительность и быть внимательными.

20 июля Гладков заявлял, что Украина обстреляла приграничные территории Белгородской области. Сообщалось о пяти снарядах, которые повредили четыре жилых дома и клуб в Нехотеевке. В результате обстрела погиб местный депутат Николай Дегтярев. В момент атаки он вез знакомую в больницу.

Ранее 24 июля стало известно, что еще один приграничный российский регион — Курская область — продлил высокий уровень террористической опасности до 8 августа. Власти Брянской области также заявили продлении до 7 августа.