Появились подробности гибели депутата при обстреле ВСУ Белгородской области

Погибший депутат в момент обстрела ВСУ Белгородской области вез знакомую в больницу

Местный депутат Николай Дегтярев, который погиб при обстреле приграничных территорий Белгородской области, в момент украинской атаки вез знакомую больницу. Подробности случившегося опубликованы на сайте регионального отделения «Единой России».

Там сообщается, что в мужчину попали осколки взорвавшегося боеприпаса. Находящаяся рядом с ним россиянка не пострадала. Региональное отделение партии выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее SHOT писал, что погибшим при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) сел Нехотеевка и Журавлевка оказался местный депутат — он состоял в Земском собрании Журавлевского сельского поселения.

Украина обстреляла приграничные территории Белгородской области вечером в среду, 20 июля. Предварительно, там упали пять снарядов — в результате в Нехотеевке повреждены четыре жилых дома и местный клуб, в Журавлевке видимых разрушений нет.