Российский губернатор сообщил о погибшем при обстреле со стороны Украины

Губернатор Гладков сообщил о погибшем при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селам Журавлевка и Нехотеевка. Предварительно, зафиксировано падение 5 снарядов. В результате погиб местный житель 1958 года рождения из села Нехотеевка, которое, по утверждению Гладкова, расселили в конце мая.

Кроме того, в поселении была повреждена кровля, окна и забор четырех жилых домов. Также от обстрела пострадал местный клуб. В селе Журавлевка, по словам губернатора, видимых разрушений нет.

20 июля Украина также обстреляла из артиллерийских орудий Рыльский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. После удара ВСУ в трех населенных пунктах области пропал свет.