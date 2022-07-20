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Российский губернатор сообщил о погибшем при обстреле со стороны Украины

Губернатор Гладков сообщил о погибшем при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Один человек погиб при обстреле Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селам Журавлевка и Нехотеевка. Предварительно, зафиксировано падение 5 снарядов. В результате погиб местный житель 1958 года рождения из села Нехотеевка, которое, по утверждению Гладкова, расселили в конце мая.

Кроме того, в поселении была повреждена кровля, окна и забор четырех жилых домов. Также от обстрела пострадал местный клуб. В селе Журавлевка, по словам губернатора, видимых разрушений нет.

20 июля Украина также обстреляла из артиллерийских орудий Рыльский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. После удара ВСУ в трех населенных пунктах области пропал свет.

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Константин Лысяков
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