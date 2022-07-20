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Глава российского региона сообщил об обстреле граничащих с Украиной сел

Губернатор Гладков сообщил об обстреле сел Нехотеевка и Журавлевка со стороны Украины
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Села Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Украины. По предварительной информации, был зафиксирован прилет пяти снарядов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, в Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Кроме того, погиб местный житель 1958 года рождения, добавил Гладков. В настоящее время выясняются обстоятельства его нахождения в селе, расселенном в конце мая.

В селе Журавлевка видимых повреждений нет, однако обследование продолжается, заключил губернатор.

Ранее стало известно, что село Ломаковка Стародубского городского округа подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Как отметил глава Брянской области Александр Богомаз, повреждены четыре пролета линий электропередач, так как один из снарядов ВСУ разорвался рядом с ЛЭП. Из-за этого в Ломаковке нет электричества, уточнил он.

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Сергей Истомин
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