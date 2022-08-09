Умер бывший руководитель Белорусской ССР

Бывший первый секретарь Компартии Белорусской ССР Николай Слюньков умер на 94-м году жизни

Умер бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белорусской ССР Николай Слюньков. Об этом сообщает пресс-служба Компартии Белоруссии.

Отмечается, что бывший руководитель союзной республики скончался на 94-м году жизни.

Николай Слюньков занимал пост первого секретаря Компартии Белоруссии в 1983-1987 годах. С 1987 по 1990 год он был членом Политбюро и секретарем ЦК КПСС, после чего вышел на пенсию и жил в Минске.