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Умер бывший руководитель Белорусской ССР

Бывший первый секретарь Компартии Белорусской ССР Николай Слюньков умер на 94-м году жизни
Николай Слюньков

Николай Слюньков. Фото: Евгений Коктыш / РИА Новости

Умер бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белорусской ССР Николай Слюньков. Об этом сообщает пресс-служба Компартии Белоруссии.

Отмечается, что бывший руководитель союзной республики скончался на 94-м году жизни.

Николай Слюньков занимал пост первого секретаря Компартии Белоруссии в 1983-1987 годах. С 1987 по 1990 год он был членом Политбюро и секретарем ЦК КПСС, после чего вышел на пенсию и жил в Минске.

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Алевтина Запольская
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