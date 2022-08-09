Сообщение о появлении в метро Москвы плакатов об опасности VPN назвали фейком

Сообщение о том, что в московском метро появились плакаты об опасности VPN, назвали фейком

Сообщение о том, что в московском метро появились плакаты, предупреждающие пассажиров об опасности VPN-сервисов, назвали фейком.

Первоисточником информации выступил пост, появившийся вечером в субботу, 6 августа, в Telegram-канале издания SOTA (его учредительница Александра Айнбиндер внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). В публикации говорится, что в вагонах метро Москвы появились плакаты, которые предупреждают об опасности использования приложений для обхода блокировок. Автор поста отмечает, что на этих плакатах VPN-сервисы сравнивают с карманниками.

В качестве доказательства в публикации приводится фотография такого плаката. На нем можно увидеть, как злоумышленник в маске Гая Фокса, с нашивкой VPN на футболке и с сумкой с надписью VPN-Server крадет кошелек у женщины на эскалаторе. По словам автора поста, фото было сделано SOTA в одном из вагонов на Замоскворецкой линии. При этом не уточняется, есть ли подобные плакаты в других вагонах и на других ветках метро.

7 августа в популярном Telegram-канале «Москва сейчас» (более 270 тысяч подписчиков) появилась публикация с опровержением этой информации. Из нее следует, что таких плакатов в метро нет. «Это фейк! Шутники прифотошопили на плакат УВД маску и подпись», — гласит текст поста. Оригинальный плакат предупреждает пассажиров московского метро не о VPN-сервисах, а о карманниках, и призывает их быть бдительными.

Информация о появлении таких плакатов появилась лишь в небольшом числе СМИ. В частности, на сайтах изданий «Москвич Mag», «Новые известия», «Правила жизни» и DTF. В качестве источника все они указывают Telegram-канал SOTA.

При этом в той же публикации «Москвич Mag» есть опровержение со ссылкой на Telegram-канал «Москва сейчас». На сайте DTF опровержения не было, однако под новостью о плакатах в метро можно увидеть комментарий пользователя, который пишет, что это фейк.

В то же время информация о плакатах, предупреждающих об опасности VPN, активно распространилась в социальной сети «ВКонтакте». Об этом написали популярные сообщества «Овсянка, сэр!» (5,6 миллиона подписчиков), «Лентач» (2,3 миллиона подписчиков) и «Узнай сегодня» (564 тысячи подписчиков) (https://vk.com/lrntoday?w=wall-155941903_623908). Все они в качестве доказательства используют фотографию SOTA. В «Одноклассниках» эта новость практически не распространилась.