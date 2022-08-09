В ЛНР заявили об ударах Киева для дестабилизации ситуации

Глава ЛНР Пасечник заявил об ударах Киева для дестабилизации ситуации в республике

Киев при обстрелах территории Луганской Народной Республики (ЛНР) наносит удары по гражданской инфраструктуре для дестабилизации ситуации в республике. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

По мнению главы ЛНР, это в том числе делается для того, чтобы вызывать недовольство жителей территорий и освобожденных территорий, в том числе. «Когда нет света, воды, когда нет газа, когда разбит дом, наверное, особого удовольствия эта ситуация у граждан не вызывает», — отметил он.

Пасечник уточнил, что людям, чьи дома повреждены в результате обстрелов со стороны украинской армии, республика оказывает всю необходимую помощь.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.