Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР заявили об ударах Киева для дестабилизации ситуации

Глава ЛНР Пасечник заявил об ударах Киева для дестабилизации ситуации в республике

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Киев при обстрелах территории Луганской Народной Республики (ЛНР) наносит удары по гражданской инфраструктуре для дестабилизации ситуации в республике. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

По мнению главы ЛНР, это в том числе делается для того, чтобы вызывать недовольство жителей территорий и освобожденных территорий, в том числе. «Когда нет света, воды, когда нет газа, когда разбит дом, наверное, особого удовольствия эта ситуация у граждан не вызывает», — отметил он.

Пасечник уточнил, что людям, чьи дома повреждены в результате обстрелов со стороны украинской армии, республика оказывает всю необходимую помощь.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США «рассекретили» военные объекты на территории аэродрома Саки в Крыму
В ЛНР заявили об ударах Киева для дестабилизации ситуации
Байден назвал НАТО незаменимым альянсом
В Китае заявили о планах Зеленского продать Украину Западу
В ООН заявили о призывах ИГ использовать конфликт на Украине
Стало известно о массированных ударах российской артиллерии под Северском
Минобороны сообщило об оборудованном ВСУ складе оружия в тубдиспансере
Российские военные увеличили гумкоридор для судов из черноморских портов Украины
Американский офицер нашел сходство между украинским и Карибским кризисами
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.