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Володин подсчитал оставшиеся в России западные компании

Спикер Госдумы Володин заявил о 77,6 процента оставшихся в России западных компаний

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал количество оставшихся в России после начала спецоперации на Украине западных компаний. Соответствующие данные он привел в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, продолжить работу в России решили 77,6 процента присутствовавших на местном рынке до 24 февраля зарубежных компаний.

«Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. При этом зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка: это несет для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться», — заявил автор публикации.

Согласно подсчетам профессора Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельда, с февраля работу в России прекратили более тысячи компаний из США, стран Европы, Великобритании, Японии и некоторых других государств. Еще более 200 приостановили деятельность в России.

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Платон Щукин
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