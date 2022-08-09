Четверо воров вынесли из офиса российской компании сейф с 25 миллионами рублей

В Воронеже четверо воров вынесли из офиса местной компании сейф с 25 миллионами рублей

В Воронеже четверо воров вынесли из офиса местной компании сейф, в котором лежали 25 миллионов рублей. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Отмечается, что изначально они планировали вынести примерно три миллиона рублей, выделенные на зарплаты сотрудникам. Однако денег в сейфе оказалось в восемь раз больше, так как накануне инцидента владелец фирмы одолжил у родственников более 20 миллионов рублей на развитие бизнеса.

На кадрах видно, как мужчины заходят в помещение, подходят к столу, находят рядом с ним сейф, забирают его и покидают офис.

В настоящее время сообщников разыскивают полицейские.