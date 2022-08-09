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«Яндекс» закрыл сервисы доставки продуктов в европейских городах

Forbes: Яндекс закрыл сервисы доставки еды в Лондоне и Париже

Фото: John Sibley / Reuters

Компания «Яндекс» закрыла сервисы доставки продуктов в европейских городах. Об этом сообщает Forbes во вторник, 9 августа.

Источники издания рассказали, что французское подразделение в Париже уже ликвидируют, процесс завершится максимум через два-три месяца. Также закрывается и сервис в Лондоне: на него компания не смогла найти покупателя. Однако официального комментария от «Яндекса» по этому поводу пока не поступало.

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Компании был нужен «новый игрок с деньгами», но таких на рынке пока нет. Собеседник Forbes уточнил, что сейчас в Париже и Лондоне поменялась бизнес-модель: теперь компания предлагает ИТ-решения по управлению доставкой сторонним заказчикам. Предполагается, что этим будет заниматься новое подразделение «Яндекса» — Yango Deli Tech. «Мы предлагаем потенциальным партнерам настроить и оптимизировать все процессы — от системы управления складом, приложения для сборщика, маршрутизации "последней мили" и BI-дашбордов в реальном времени до систем автозаказа и роботов-кладовщиков», — рассказали в компании.

«Лавка» начала работать в Париже в августе 2021 года под брендом Yango Deli, в Лондоне — в октябре 2021 года. О вероятном уходе «Яндекса» с европейского рынка стало известно в марте 2022 года. Как писало агентство Bloomberg, тогда компания уже начала изучать варианты, включая продажу своего британского бизнеса и закрытие французского подразделения.

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Платон Щукин
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