В ДНР заявили о наличии на Украине дальнобойных ракет к HIMARS

Басурин заявил, что на Украине уже есть ракеты к HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км

Заместитель командующего Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на Украине уже есть дальнобойные ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS. Его слова передает РИА Новости.

Басурин напомнил, что заявленная дальность полета у HIMARS — до 70 километров. При этом он предположил, что на Украине уже есть ракеты к системам с дальностью полета 120 и 150 километров.