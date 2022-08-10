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В ДНР заявили о наличии на Украине дальнобойных ракет к HIMARS

Басурин заявил, что на Украине уже есть ракеты к HIMARS с дальностью полета 120 и 150 км

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Заместитель командующего Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на Украине уже есть дальнобойные ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS. Его слова передает РИА Новости.

Басурин напомнил, что заявленная дальность полета у HIMARS — до 70 километров. При этом он предположил, что на Украине уже есть ракеты к системам с дальностью полета 120 и 150 километров.

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Марина Совина
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