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Названа стоимость авиабилетов в самые популярные страны бархатного сезона

«Туту.ру»: Турция и Узбекистан стали самыми популярными странами бархатного сезона

Фото: Globallookpress.com

Турция, Узбекистан и Армения стали самыми популярными странами среди россиян для отдыха в бархатном сезоне. Стоимость авиабилетов по данным направлениям назвали специалисты сервиса поездок «Туту.ру», пресс-релиз находится в распоряжении сервиса «Ленты.ру».

Так, в начале осени по бронированиям лидирует Турция, на нее приходится 16 процентов от всех оформленных билетов. Средний чек на проездные документы в одну сторону составляет 24,4 тысячи рублей.

На втором месте разместился Узбекистан, куда отправятся около 14 процентов всех клиентов сервиса. Средняя стоимость билетов составляет 12,4 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Армения, куда можно улететь за 11,2 тысячи рублей.

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Кроме того, большим спросом в бархатном сезоне пользуются билеты в Киргизию (9,2 тысячи рублей за перелет в одну сторону), Таджикистан (8,4 тысячи), Азербайджан (13,9 тысячи) и Казахстан (13,2 тысячи). Также в топ-10 стран вошли Белоруссия, Грузия и ОАЭ.

Ранее представители туристического рынка назвали стоимость отдыха в Абхазии в бархатном сезоне — в начале сентября путешествие в республику обойдется минимум в 74 тысячи рублей на двоих. За размещение в пятизвездочном отеле придется заплатить около 90 тысяч рублей.

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Мария Гейн
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