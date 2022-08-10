В Башкирии захотели заняться программами по цифровому детоксу для туристов

В Башкирии займутся развитием программ по цифровому детоксу для туристов

Власти Башкирии планируют заняться развитием программ по цифровому детоксу для путешественников из других регионов и стран. Об этом в среду, 10 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную стратегию развития туризма до 2035 года.

Как отмечается в документе, в современном мире наблюдается «радикальный рост объемов информации, а также быстрое появление и рост вариативности новых технологий».

«Все это значительно повышает уровень стресса и негативно влияет на состояние здоровья, а значит создает спрос на места восстановления с красивыми пейзажами, чистым воздухом, отсутствием городского шума», — говорится в стратегии.

Предполагается, что организовать подобный отдых можно на базе располагающихся в республике природных парков и заповедников. В частности, речь идет о заповедниках «Шульган-таш», Южноуральском и Башкирском государственном заповедниках, а также о туристско-рекреационные кластеры «Сердце Башкирии» и «Могучий Иремель».

