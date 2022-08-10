Сообщение о пожаре на нефтебазе после взрыва в Ейске оказалось недостоверным

Данные о пожаре на нефтехранилище после взрыва в Ейске оказались недостоверными

Сообщение о пожаре на территории нефтехранилища после взрыва в Ейске оказалось недостоверным.

Первоисточником информации выступает украинское издание «Цензор.нет». В публикации со ссылкой на мэра Мариуполя при украинской власти Петра Андрющенко сообщается, что в Ейске произошел пожар на территории нефтехранилища. Утверждается, что возгоранию предшествовали взрывы. К материалу прикреплены фотографии пожара из социальных сетей, при этом найти видеоматериалы, которые могут подтвердить сам факт взрыва, не удалось.

На недостоверность информации также указывает тот факт, что о якобы взрыве сообщает украинский чиновник, а не представители администрации Ейска. При этом украинские СМИ не раз попадались на публикации недостоверной информации.

Кроме того, информацию опровергли в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уточнив, что возгорание произошло в складском помещении магазина, реализующего бытовую электронику. «В 7:44 диспетчеру поступила заявка о пожаре. В 7:45 незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. В 7:50 по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено возгорание в здании ангара на общей площади 550 метров квадратных», — заявили изданию «Блокнот Краснодар» в ведомстве.

Публикация с якобы возгоранием на территории нефтехранилища получила охват лишь в украинских СМИ. Региональные и федеральные российские СМИ передали достоверную информацию от официальных источников.