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Идею блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей раскритиковали

Президент АСБ Тосунян назвал издевательством блокировку переводов свыше 10 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Инициатива о блокировке переводов россиян свыше 10 тысяч рублей — это издевательство, заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Раскритиковал идею и первый зампредседателя комитета Государственной Думы по экономической политике Николай Арефьев. Своим мнением они поделились с «Лентой.ру».

Ранее Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах в рамках борьбы с мошенниками. Для разморозки средств было рекомендовано вводить дополнительную идентификацию или фиксированный ПИН-код.

«Блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей — это то же, что блокировать нормальные расчеты между людьми. Сегодня люди во многих случаях, даже посылая товарища в магазин, переводят по 10 тысяч рублей, чтобы не ходить за наличностью», — поделился Тосунян.

Согласился с тем, что сумма свыше 10 тысяч рублей — не такая крупная, и депутат Николай Арефьев. Идею о блокировке этих средств на промежуточных счетах он счел глупостью.

«Если мы за каждые 10 тысяч будем высочайшего соизволения просить в банке, тогда зачем это все? Если у наших банковских деятелей нет таких разработок, чтобы обезопасить переводы граждан, тогда и нечего заниматься цифровизацией, уж лучше вообще закрывать все эти пластиковые карты и переводить почтовыми переводами на бумажных носителях», — высказался он.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил в разговоре с «Известиями», что введение нового требования повлечет дополнительные расходы как для банков, так и для клиентов, так как сумма в 10 тысяч рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов. Впрочем, по данным ЦБ, в первом квартале 2022 года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тысячи рублей.

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Екатерина Смирная
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