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Психотерапевт заметил важное качество реализовавших свои мечты людей

Психотерапевт Шон Гровер: чтобы стать счастливее, нужно не сдаваться при неудачах

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Чтобы стать счастливее и достичь своих целей, нужно научиться справляться с фрустрацией, считает психотерапевт Шон Гровер. О том, как этого достичь, он рассказал для издания Psychology Today.

По словам специалиста, столкнувшись с неудачами и разочарованиями, многие заглушают негативные эмоции алкоголем или наркотиками, стараются не думать о проблеме или прибегают к другим формам психологической защиты. Гровер уверен, что так поступать нельзя, поскольку это дает лишь временное облегчение.

За годы практики он заметил, что людей, которые смогли реализовать мечты, объединяет одно важное качество: они не сдаются, когда сталкиваются с трудностями и разочарованиями. Это, по его словам, укрепляет их уверенность в себе и положительно сказывается на самооценке.

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Гровер рекомендует не игнорировать проблемы, а признать их и подумать о том, как выйти из сложившейся ситуации. После этого, по его словам, важно набраться решимости и начать реализовывать задуманный план действий. Гровер предупреждает, что на этой стадии человек может столкнуться как с внутренним, так и с внешним сопротивлением.

«Если вы сдадитесь, откажетесь от своей цели, потеряете терпение или сделаете что-то деструктивное, вы вернетесь к тому, с чего начинали, — к фрустрации, — объясняет психотерапевт. — Это не значит, что вы проиграли. Просто нужно придумать другой план и начать все заново».

Ранее психолог Нир Эяль объяснил истинные причины неудовлетворенности жизнью. Человек никогда не будет доволен собственной жизнью — это заложено в нас эволюцией, полагает он.

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Елена Матвиенко
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