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В Москве после капремонта открылись еще три поликлиники

Вице-мэр Ракова рассказала об открытии трех поликлиник после капремонта в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Еще три поликлиники открылись после капремонта по новому московскому стандарту — две детские и одна взрослая. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о филиале №3 городской поликлиники № 219, детской поликлинике №98 и филиале №1 детской поликлиники №58.

Теперь в обновленных зданиях почти 100 тысяч пациентов районов Северное Тушино, Южное Чертаново и Строгино будут получать качественную и доступную медицинскую помощь. Таким образом, на сегодня работы завершены уже в 58 зданиях

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

По словам Раковой, после капремонта в поликлиниках обновили отделку и инженерные системы. Кроме того, в них появились современное медицинское оборудование, удобная навигация и комфортные зоны ожидания с эргономичной мебелью.

В филиале №3 городской поликлиники №219 на Планерной площадью более 3,2 тысячи квадратных метров установили новый маммограф, аппарат U-дуга, а также рентген-аппарат на два рабочих места. Кроме того, он появился в детской поликлинике №98 на Дорожной улице.

Комплексная модернизация зданий позволяют создать в поликлиниках комфортные условия для пациентов и сотрудников, а навигация и соблюдение единых цветовых решений дает посетителям возможность легко ориентироваться и упрощает поиск кабинетов необходимых специалистов, подчеркнули в пресс-службе Комплекса социального развития.

«Уже около трети поликлиник, вошедших в городскую программу модернизации, отремонтированы, там ведется медицинская деятельность, более чем в сотне зданий ремонт ведется прямо сейчас, — отметил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай. — Реализуя новый стандарт, мы сочетаем современные дизайнерские решения в архитектуре с классическими приемами, используем светлые оттенки во внешней и внутренней отделке помещений, большое внимание отводим экологичности — это касается зеленых зон рядом с поликлиниками, использованием в интерьерах натуральных материалов».

В программу капремонта столичных поликлиник входит более 200 зданий. Это почти половина амбулаторного фонда Москвы. Программа модернизации по новому московскому стандарту подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, установку новейшего оборудования, удобную навигацию, создание комфортных зон ожидания, а также единый стандарт набора врачей-специалистов, напомнили в соцкомплексе.

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Инга Разумовская
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