Кэти Перри продала свой особняк неизвестному

Американская певица Кэти Перри продала дом в Беверли-Хиллз за 18 миллионов долларов

Американская певица Кэти Перри продала свой дом в калифорнийском Беверли-Хиллз. Имя покупателя осталось неизвестно, сообщает Mansion Global.

Перри выручила от продажи 18 миллионов долларов (более миллиарда рублей). Изначально, выставив особняк на продажу в марте 2022 года, певица попросила за него 19,5 миллиона долларов. Она владела им с 2017 года, когда купила почти за 18 миллионов. На данный момент невозможно установить личность нового владельца, так как документы еще не были обнародованы.

Особняк находится на участке площадью около 0,4 гектара. Внутри есть пять спален, шесть ванных комнат, кухня, тренажерный зал и терраса. На территории оборудован бассейн и обеденная зона. Интерьер одной из спален выполнен в голубых тонах, а в ванной комнате использовали мрамор.

В октябре 2020 года Кэти Перри купила поместье в прибрежном городе Монтесито, став соседкой принца Гарри и Меган Маркл, занимающими особняк поблизости. За участок площадью четыре гектара певица заплатила 14,2 миллиона долларов (на тот момент более миллиарда рублей).