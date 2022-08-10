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Кэти Перри продала свой особняк неизвестному

Американская певица Кэти Перри продала дом в Беверли-Хиллз за 18 миллионов долларов
Кэти Перри

Кэти Перри. Фото: Remo Casilli / Reuters

Американская певица Кэти Перри продала свой дом в калифорнийском Беверли-Хиллз. Имя покупателя осталось неизвестно, сообщает Mansion Global.

Перри выручила от продажи 18 миллионов долларов (более миллиарда рублей). Изначально, выставив особняк на продажу в марте 2022 года, певица попросила за него 19,5 миллиона долларов. Она владела им с 2017 года, когда купила почти за 18 миллионов. На данный момент невозможно установить личность нового владельца, так как документы еще не были обнародованы.

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Особняк находится на участке площадью около 0,4 гектара. Внутри есть пять спален, шесть ванных комнат, кухня, тренажерный зал и терраса. На территории оборудован бассейн и обеденная зона. Интерьер одной из спален выполнен в голубых тонах, а в ванной комнате использовали мрамор.

В октябре 2020 года Кэти Перри купила поместье в прибрежном городе Монтесито, став соседкой принца Гарри и Меган Маркл, занимающими особняк поблизости. За участок площадью четыре гектара певица заплатила 14,2 миллиона долларов (на тот момент более миллиарда рублей).

Нина Ташевская
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