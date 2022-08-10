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Бывший вице-губернатор российского региона получил 11 лет за миллионные взятки

Экс-вице-губернатор Кировской области Плитко осужден на 11 лет за взятки на 23 млн рублей

Фото: СК РФ / РИА Новости

Ленинский районный суд Кирова вынес приговор бывшему вице-губернатору региона Андрею Плитко по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник признан виновным в получении взяток и осужден на 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 25 миллионов рублей. После оглашения приговора Плитко был взят под стражу. Он заявил о намерении обжаловать решение суда.

Другие фигуранты дела также получили сроки: экс-директор «Кировгослесхоза» Андрей Туев приговорен к четырем годам, бывший его заместитель Алексей Ушнурцев — к 3,5 года.

18 января 2022 года был осужден на 4,5 года заключения по этому же делу бывший министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин.

Уголовное дело о коррупции было возбуждено Следственным комитетом России весной 2020 года на основании материалов ФСБ. По данным следствия, Плитко в 2018 году создал преступную группу для получения взяток от бизнесменов за договоры в сфере торговли древесиной. Следствие установило 18 эпизодов получения взяток на общую сумму 23 миллиона рублей.

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Любовь Ширижик
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