Раскрыты подробности убийства известной порноактрисы в Петербурге

Тело убитой в Петербурге 26-летней известной порноактрисы несколько дней пролежало в ванне

Тело 26-летней порноактрисы и TikTok-блогерши Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман, пролежало несколько дней в ванне после убийства. Подробности в среду, 10 августа, раскрыла «Фонтанка».

Девушку нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. По предварительным данным, ее зарезали в спальне, а после перенесли в ванну. О пропаже погибшей сообщила ее подруга.

На месте преступления, полицейские обнаружили предполагаемое орудие убийства — нож, уточняет Telegram-канал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают 24-летнего молодого человека девушки, который жил вместе с ней. Предполагаемый убийца — уроженец Омской области. Ранее он был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы.