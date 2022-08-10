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Известную российскую порноактрису зарезали в Петербурге

В Петербурге зарезали 26-летнюю известную российскую порноактрису, полиция ищет убийцу

Фото: Lenta.ru

В Петербурге зарезали 26-летнюю порноактрису и тикток-блогера Анастасию Хамловскую, известную в интернете под фамилией Гришман. Об этом в среду, 10 августа, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ее нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. По предварительным данным, девушку зарезали в спальне, а после перенесли в ванну. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга.

Правоохранители разыскивают 24-летнего молодого человека девушки, который жил вместе с ней. По данным Telegram-канала 112, предполагаемый убийца — уроженец Омской области, его объявили в розыск. Ранее он был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы.

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Елизавета Новикова
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