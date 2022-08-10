Москвичка оплатила покупки найденной картой и получила условный срок

В Москве осудили на один год условно женщину, оплатившую продукты найденной картой

Тверской суд Москвы приговорил к одному году лишения свободы условно женщину, которая оплачивала покупки найденной картой. Об этом в среду, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным ведомства, фигурантка нашла банковскую карту, которую потерял прохожий. Тогда она, зная о лимите оплаты без введения пин-кода, сходила в несколько магазинов и купила торт, колбасу, красную игру и другие продукты. Также она заправила на чужие деньги машину и приобрела сигареты.

Владелец карты в это время обратился в полицию и заблокировал карточку. Правоохранители задержали женщину. Она полностью признала вину и возместила ущерб потерпевшему.

