«Ведомости»: страны ЕС нарастили импорт угля из России перед эмбарго

В преддверии эмбарго на поставки российского угля страны Европейского слюза (ЕС) нарастили его импорт. По данным «Ведомостей», в период с марта по май 2022 года ЕС закупил на 28 процентов больше угля, чем за тот же период 2021 года.

Согласно расчетам издания, которые основаны на данных UN Comtrade, поставки российского угля в Евросоюз увеличились в 3,9 раза или до 9,3 миллиардов долларов в денежном эквиваленте. Так, с марта по май нынешнего года европейские страны закупили на 28 процентов больше угля, чем годом ранее.

Основными импортерами стали Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды. Большая часть поставок, а именно 31 процент, был из России.

С 10 августа в Европейском союзе начало действовать эмбарго на импорт угля из России. Страны-члены объединения уже стали приобретать топливо в Колумбии, Австралии и ЮАР. До этого стороны выполняли обязательства по контрактам, заключенным до 9 апреля. Еврокомиссия предполагает, что запрет коснется 25 процентов от общего экспорта угля из России.