В России захотели сократить число допустимых для изучения в школе учебников

В Минпросвещения захотели сократить число допустимых для изучения в школе учебников

В России может значительно уменьшиться выбор учебников и пособий для школьников. По большинству предметов может остаться одна линейка книг. Это следует из протокола заседания научно-методического совета при Минпросвещения, пишут «Ведомости».

По данным издания, в протоколе перечислены рекомендованные и «отфильтрованные» книги. Представитель Минпросвещения заявил, что анализ 1200 учебных пособий проходил по утвержденному в 2021 году порядку. По новым ФГОС в федеральный перечень включили только 300 учебников.

В Госдуме подтвердили информацию о возможном снижении числа допустимых для изучения в школе учебников. «Я убежден, что при таком решении мы неизбежно потеряем часть хороших учебников», — сказал депутат Олег Смолин.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина выразила обеспокоенность протоколом совета. По ее мнению, решение министерства нарушает закон «Об образовании», который закрепляет за педагогами автономию. Абанкина вспомнила, что в списке рекомендованных учебников не оказались пособий по математике Людмилы Петерсон, а также книг Леонида Занкова, Даниила Эльконина и Василия Давыдова. Эти учебники, по словам Абанкиной, подтвердили свое качество за десятки лет.

«Но если учебник в прошлом году получил гриф рекомендованного, то он еще четыре года имеет право на существование. Значит, говорить о том, что немедленно все учебники будут убраны, нельзя», — отметил сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

В свою очередь, заслуженный учитель Евгений Ямбург пояснил, что протокол научно-методического совета носит рекомендательный характер, а окончательное решение будет принимать Минпросвещения.

В России в 2007 году был введен федеральный образовательный государственный стандарт (ФГОС) — с годами в него вносили правки и изменяли. В стандарте, в частности, прописаны требования к учебникам, которые могут быть использованы в школах. В последние годы Минпросвещения существенно повышает требования к качеству поступающих учебников.

Под «линейкой учебников» в образовании подразумевают последовательность учебных пособий по предмету на весь школьный курс. В них материал изложен в одном стиле и основывается на общей методике. Благодаря линейке учебников школьники могут последовательно изучать предмет по пособиям одного и того же издательства в течение нескольких лет.