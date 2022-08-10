Российский студент пообещал устроить массовое убийство в колледже ради лайков

Студент нижегородского колледжа сообщил о планах массового убийства, чтобы прославиться

17-летний студент Нижегородского губернского колледжа написал в соцсети о планах устроить массовое убийство в своем учебном заведении; позже правоохранителям он заявил, что хотел таким образом увеличить число лайков на своей странице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На каникулах подросток разместил пост, в котором сообщил о том, что в определенный день он намерен совершить нападение на колледж, подкрепив свои слова фотографией крыльца здания вуза и патронами.

После этого к студенту приехали сотрудники МВД и ФСБ, которым он сознался в неудачной попытке прославиться. Оружия и патронов у него не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».