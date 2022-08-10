В России предложили составлять личные рейтинги водителей такси

«Известия» заявили о планах Госдумы обязать такси составлять личные рейтинги водителей

Автопарки и сервисы онлайн-заказов такси начнут составлять личные рейтинги водителей, которые смогут просматривать пассажиры. Эту и другие поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» предложила внести Госдума, пишут «Известия».

Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова напомнила, что некоторые службы такси в России составляют рейтинги водителей по собственному желанию. Но это не указано в законодательстве. Поэтому она предложила обязать сервисы заниматься такой деятельностью. Ее планы как соавтор документа поддержал вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

«Однако пассажир должен понимать, кто его повезет, насколько этот человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами. К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания», — заявила депутат.

Авторы поправок так предложили запретить передавать заказы водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. Закон о запрете на работу таких граждан приняли в мае 2022 года, но он распространяется на водителей, работающих по трудовому договору. Поправка устанавливает аналогичные требования к ИП или самозанятым.

Кроме того, депутаты призвали региональные реестры легковых такси включать информацию о наличии в такси кресел для перевозки детей. «В приложениях такая опция есть, но по факту машину не найти. Важно понимать, сколько и какие кресла есть на самом деле у служб такси», — отметила Лантратова.

По данным издания, комитет Госдумы по транспорту предварительно одобрил указанные поправки. Предполагается, что в скором времени их внесут на рассмотрение парламента.