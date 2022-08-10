Вылупился уникальный черепашонок с двумя головами и шестью лапами

The Mirror: в Нидерландах появился на свет черепашонок с двумя головами и шестью лапами

В нидерландском городе Пюттен вылупился двухголовый черепашонок с четырьмя передними лапами. Об этом сообщает The Mirror.

Детеныш шпороносной черепахи с двумя головами и шестью лапами появился на свет 10 дней назад у заводчика по имени Рубен ван Шоор. Уникальному черепашонку дали кличку Сорте, что по-португальски означает «Удача». Компьютерная томография показала, что у него только один набор внутренних органов.

Ветеринар Сандра Винк рассказала, что это первый подобный случай в Нидерландах. «Такое происходит очень редко, особенно с этим видом черепах. Насколько известно владельцу, это первый подобный случай в мире. Мы нашли упоминания о похожих событиях в СМИ. Как правило, такие черепахи долго не живут. Часто у животных есть полный набор дублирующихся органов и два сердца, поэтому они очень чувствительны к заболеваниям», — рассказала она.

По словам Винк, у родившейся в Нидерландах черепахи больше шансов выжить, потому что у нее только одно сердце и один желудочно-кишечный тракт. «Это значит, что фактически это одно животное с двумя головами. Если бы это были сиамские близнецы, у них был бы выше шанс заболеть, и в случае гибели одной половины погибла бы и вторая», — пояснила эксперт. Она отметила, что Сорте очень активен и хорошо питается.

Шпороносные черепахи считаются редким видом. Они доживают до 70 лет и могут весить до 100 килограммов.

Ранее сообщалось, что сотрудники парка рептилий в австралийской местности Сомерсби, штат Новый Южный Уэльс, были крайне удивлены, когда посетитель нашел и передал им редчайшую двухголовую ящерицу. У рептилии три глаза, один из которых расположен между двумя головами и не функционирует.