Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Вылупился уникальный черепашонок с двумя головами и шестью лапами

The Mirror: в Нидерландах появился на свет черепашонок с двумя головами и шестью лапами

Фото: Newsflash / TimesNow

В нидерландском городе Пюттен вылупился двухголовый черепашонок с четырьмя передними лапами. Об этом сообщает The Mirror.

Детеныш шпороносной черепахи с двумя головами и шестью лапами появился на свет 10 дней назад у заводчика по имени Рубен ван Шоор. Уникальному черепашонку дали кличку Сорте, что по-португальски означает «Удача». Компьютерная томография показала, что у него только один набор внутренних органов.

Материалы по теме:
Мешки из клеток Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Мешки из клетокЗачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
7 февраля 2017
Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот
Чудовища существуютИногда звери едят людей, а не наоборот
20 декабря 2017

Ветеринар Сандра Винк рассказала, что это первый подобный случай в Нидерландах. «Такое происходит очень редко, особенно с этим видом черепах. Насколько известно владельцу, это первый подобный случай в мире. Мы нашли упоминания о похожих событиях в СМИ. Как правило, такие черепахи долго не живут. Часто у животных есть полный набор дублирующихся органов и два сердца, поэтому они очень чувствительны к заболеваниям», — рассказала она.

По словам Винк, у родившейся в Нидерландах черепахи больше шансов выжить, потому что у нее только одно сердце и один желудочно-кишечный тракт. «Это значит, что фактически это одно животное с двумя головами. Если бы это были сиамские близнецы, у них был бы выше шанс заболеть, и в случае гибели одной половины погибла бы и вторая», — пояснила эксперт. Она отметила, что Сорте очень активен и хорошо питается.

Шпороносные черепахи считаются редким видом. Они доживают до 70 лет и могут весить до 100 килограммов.

Ранее сообщалось, что сотрудники парка рептилий в австралийской местности Сомерсби, штат Новый Южный Уэльс, были крайне удивлены, когда посетитель нашел и передал им редчайшую двухголовую ящерицу. У рептилии три глаза, один из которых расположен между двумя головами и не функционирует.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Россия перевезла оружие через турецкие проливы вопреки запрету
Определен уровень финансовой грамотности российских пользователей сети
Роднина оценила лишение госнаград фигуристов из Литвы за участие в шоу Навки
В рейтинге стоимости коттеджей Москву обогнал только один регион
Названо последствие запрета на выдачу виз для проживающих в ЕС россиян
На Украине пожаловались на блокировку связанных с «Азовом» страниц в соцсетях
В российском городе мужчина с оружием захватил подвал и отключил жильцам воду
Раскрыта новая локация для строительства завода Tesla
Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах «Флэша»
Скопинского маньяка заподозрили в сокрытии убийства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.