В ООН предупредили об экологических последствиях событий на Украине

ООН: Украина столкнется с масштабным загрязнением окружающей среды

Украину ждет негативная экологическая обстановка с сильным загрязнением воздуха, воды, а также лесными пожарами. О результатах исследования Программы ООН по окружающей среде (UNEP) сообщается на новостном портале всемирной организации.

«Первоначальная проверка экологических опасностей подтверждает, что война в буквальном смысле токсична. Наша главная задача состоит в том, чтобы это бессмысленное разрушение прекратилось как можно быстрее», — предупредила о последствиях событий на Украине исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

Согласно данным, многие регионы страны столкнутся с масштабным ущербом для инфраструктуры. Речь идет в том числе об инцидентах на атомных электростанциях и объектах энергетической инфраструктуры, включая резервуары для хранения нефти, нефтеперерабатывающие заводы, шахты и промышленные объекты, а также предприятия агропромышленного комплекса.

Андерсен добавила, что Украине потребуется огромная международная поддержка для оценки, смягчения и устранения ущерба по всей стране, а также для снижения рисков для всего региона.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Ее основной задачей он назвал защиту жителей Донбасса.