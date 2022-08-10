Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Эстония заявила о нарушении воздушного пространства российским Ми-8

МИД Эстонии заявил о нарушении воздушного пространства российским вертолетом Ми-8

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В воздушном пространстве Эстонии был зафиксирован российский вертолет Ми-8, которому не давали разрешения на пролет. Об этом сообщает МИД прибалтийской страны на своем сайте.

В связи с инцидентом, который произошел 9 августа, российский посол в Таллине Владимир Липаев был вызван в министерство. По данным ведомства, нарушение границы произошло в районе погранперехода «Койдула». Липаеву выразили протест и вручили ноту о нарушении эстонской воздушной границы.

«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом не приемлем. На встрече МИД вновь решительно осудил продолжающуюся агрессию России в Украине. Мы также подчеркнули, что Россия должна уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности и международного права», — говорится в заявлении эстонского МИД.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что самолет российских ВКС «подозревается в нарушении финского воздушного пространства на восточной границе недалеко от [общин] Кесялахти и Париккала». Отмечалось, что по факту нарушения начато предварительное следствие. В Минобороны России, по данным ТАСС, заявили, что все вылеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия перевезла оружие через турецкие проливы вопреки запрету
США обвинили в создании масштабного кризиса вокруг Тайваня
В Совфеде оценили желание стран ЕС запретить выдачу виз россиянам
Глава ФБР и генпрокурор США получили угрозы убийством после обыска в доме Трампа
Росгвардия ликвидировала операторов беспилотников и захватила оружие ВСУ
Эстония заявила о нарушении воздушного пространства российским Ми-8
Определен уровень финансовой грамотности российских пользователей сети
Россиянам перечислили способы выглядеть дорого без крупных затрат
Россиян захотели штрафовать за один вид нарушений
В Совфеде ответили на идею о налоге на въезд россиян в ЕС и США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.