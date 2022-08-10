Эстония заявила о нарушении воздушного пространства российским Ми-8

МИД Эстонии заявил о нарушении воздушного пространства российским вертолетом Ми-8

В воздушном пространстве Эстонии был зафиксирован российский вертолет Ми-8, которому не давали разрешения на пролет. Об этом сообщает МИД прибалтийской страны на своем сайте.

В связи с инцидентом, который произошел 9 августа, российский посол в Таллине Владимир Липаев был вызван в министерство. По данным ведомства, нарушение границы произошло в районе погранперехода «Койдула». Липаеву выразили протест и вручили ноту о нарушении эстонской воздушной границы.

«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом не приемлем. На встрече МИД вновь решительно осудил продолжающуюся агрессию России в Украине. Мы также подчеркнули, что Россия должна уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности и международного права», — говорится в заявлении эстонского МИД.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что самолет российских ВКС «подозревается в нарушении финского воздушного пространства на восточной границе недалеко от [общин] Кесялахти и Париккала». Отмечалось, что по факту нарушения начато предварительное следствие. В Минобороны России, по данным ТАСС, заявили, что все вылеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.