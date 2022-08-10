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Названы продукты питания для борьбы с выпадением волос и ранней сединой

Дерматолог Лилия Дышляева: регулярный прием витаминов поможет вернуть волосам красоту

Фото: Shutterstock

Регулярный прием витаминов поможет вернуть волосам красоту и предотвратить раннюю седину, уверена врач-дерматолог, косметолог Лилия Дышляева. В интервью «Вечерней Москве» она назвала продукты питания с витаминами, которые останавливают выпадение волос и стимулируют их рост.

По словам Дышляевой, если волосы медленно растут и потеряли естественный блеск, причина может заключаться в нехватке ретинола — одной из форм витамина А. Чтобы восполнить его дефицит, достаточно включить в рацион больше мяса, яиц, сливочного масла, рыбы жирных сортов и сыра. Кроме того, в таких случаях полезны косметические маски с витамином А.

Витамины группы B, как утверждает Дышляева, препятствуют выпадению волос, устраняют сухость и делают волосы более прочными. Кроме того, они оживляют их цвет, укрепляют корни, помогают избавиться от перхоти и зуда. Для борьбы с нехваткой витамина B нужно есть мясо, творог, орехи, гречку, морскую рыбу, яйца и молоко, советует эксперт.

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Токоферол или витамин Е, по словам дерматолога, запускает процессы регенерации, стимулирует рост волос и останавливает их выпадение. «Он устраняет сухость и ломкость, действует как антиоксидант, восстанавливает и питает волосы изнутри», — объясняет она. В жидком виде токоферол, по ее словам, идеально подходит для домашних укрепляющих масок, а приобрести его можно в любой аптеке.

Одну или две капсулы средства добавляют к слегка подогретому репейному, миндальному или персиковому маслу. Смесь наносят на чистые, подсушенные волосы, оборачивают их пленкой и утепляют полотенцем, оставляя на 40–50 минут. Восстанавливающую маску делают два-четыре раза в месяц — в зависимости от состояния волос

Лилия Дышляевадерматолог, косметолог

Для укрепления волосяных фолликул и улучшения питания корней волос Дышляева рекомендует принимать витамин С. «Рацион, насыщенный аскорбиновой кислотой — лучшее средство для профилактики выпадения волос», — уверяет дерматолог. Хорошими источниками витамина C она назвала цитрусовые культуры, зелень, свежие овощи и фрукты.

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Елена Матвиенко
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