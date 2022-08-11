Россиянина осудили на 8,5 года колонии за вымогательство денег у проституток

В Тюмени суд дал 8,5 года 32-летнему члену банды за вымогательство денег у проституток

Тюменский областной суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы 32-летнего Рустама Дусанова за участие в преступном сообществе, бандитизм и вымогательства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил россиянину штраф в размере 30 тысяч рублей. Дусанов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По данным ведомства, с января 2019 по июль 2020 года фигурант был участником преступного сообщества. Банда вымогала деньги у местных жителей и у женщин, занимающихся проституцией. У сообщников был определенный план работы, каждый член банды выполнял свою функцию. В целях конспирации они созванивались с жертвами с разных номеров и встречались с ними в людных местах.

Правоохранители задержали Дусанова ночью 18 ноября 2020 года и изъяли у него ручную боевую гранату. Известно, что он всегда брал ее с собой с 2017 года. Остальные члены группировки также установлены.