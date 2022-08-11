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В ДНР заявили о целенаправленной стрельбе ВСУ по пивзаводу в Донецке

В ДНР заявили, что ВСУ могли стрелять по пивзаводу в Донецке целенаправленно

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что стрельба со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пивзаводу в Донецке могла быть целенаправленной. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной версии, стрельба велась снарядами калибра 152 миллиметра. «Потушат пожар, зафиксируют, будут более точные данные. Судя по тому, как это произошло, по предварительной версии, били целенаправленно», — рассказал собеседник агентства.

Марина Совина
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