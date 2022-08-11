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Сообщение об отмене записи на вакцинацию в Чите оказалось недостоверным

Информация об отмене записи на вакцинацию от коронавируса в Чите не подтвердилась

Фото: РИА Новости

Сообщение о том, что в медучреждениях Читы отменили запись на вакцинацию от коронавируса из-за нехватки вакцины, оказалось недостоверным.

Во вторник, 9 августа, ZabNews сообщило, что в Чите начали отменять предварительную запись на вакцинацию от коронавируса из-за отсутствия необходимого препарата. По словам корреспондента агентства, он был записан на прививку 9 августа, однако за день до этого его предупредили о необходимости предварительно узнать о наличии вакцины в день приема.

Как заявил автор публикации, в итоге специалисты горячей линии Клинического медицинского центра (КМЦ) города сообщили ему, что вакцинация отменяется из-за того, что в медучреждении закончился первый компонент препарата. Утверждалось, что вакцина осталась только в поликлинике по адресу улица Ярославского, 18, причем граждан там прививали в порядке живой очереди.

Имен и должностей специалистов, сообщивших о нехватке вакцины в читинских медучреждениях, в статье не указывалось.

Министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина в беседе с ZabNews опровергла информацию о дефиците вакцины. Она заверила, что в городе достаточно препарата для прививки, и в настоящее время он распределяется по разным районам. По словам чиновницы, проводить вакцинацию в поликлиниках должны по предварительной записи.

Немакина также призвала сообщать напрямую в министерство о всех случаях, когда в медучреждениях прививки делают в порядке живой очереди или заявляют о дефиците вакцины. По ее словам, сотрудники ведомства будут вручную разбираться с подобными инцидентами.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ и соцсетях. При этом на сайте агентства, сообщившего о дефиците вакцины, в дальнейшем вышло опровержение данной информации.

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Варвара Кошечкина
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