В плане Байдена нашли угрозу «новой битвы» США и ЕС

El Pais: инициатива Байдена о налоговом стимулировании может привести к «новой битве» с ЕС

Евросоюз нашел в плане президента США Джо Байдена о налоговом стимулировании производства электромобилей угрозу противостояния Брюсселя и Вашингтона, пишет El Pais. Газета называет возможные последствия инициативы «новой битвой» между США и ЕС.

Причиной недовольства блока стала «явная дискриминация» электромобилей, произведенных в Европе, заявили в Еврокомиссии. Согласно плану, США требуют, чтобы полезные ископаемые, необходимые для выпуска автомобилей и их комплектующих, добывались в Америке или поступили из стран, с которыми Штаты имеют соглашение о свободной торговле. В Брюсселе сказали, что таким образом Вашингтон благоприятствует некоторым богатым ресурсами странам, а также производству аккумуляторов и реализации автомобилей в Северной Америке в ущерб продукции ЕС, экспортируемой в США.

В ответ на одобрение плана Байдена сенатом Конгресса США Еврокомиссия в письменной и устной формах потребовала от Вашингтона убрать из текста дискриминирующие Европу пункты, чтобы законопроект соответствовал правилам Всемирной торговой организации (ВТО). При этом Евросоюз не отрицает важность данной налоговой инициативы, поскольку налоговые кредиты могут стать стимулом повышать спрос на электромобили, что соответствует концепции Европы по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Разногласия из-за налогов между Европой и США происходили еще в 2020 году. Тогда ЕС угрожал Вашингтону торговой войной. Противостояние началось в 2004 году между компаниями Airbus и Boeing, когда США обвинили Великобританию, Францию, Германию и Испанию в предоставлении незаконных субсидий и грантов для Airbus. В 2019 году ВТО разрешила США наложить до 100 процентов налогов на европейские товары.