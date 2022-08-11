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Лариса Долина раскритиковала европейский образ жизни

Певица Лариса Долина заявила, что ей противен ритм жизни в Европе
Лариса Долина

Лариса Долина . Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Певица Лариса Долина во время пресс-конференции на радиостанции «Русский Хит» раскритиковала европейский образ жизни. Об этом сообщает CT news.

Артистка отметила, что атмосфера в Москве ей очень близка, как и сам ритм жизни в столице. Исполнительница назвала себя «бегущим человеком».

«Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно», — сказала она.

Ранее российский актер театра и кино Анатолий Белый назвал причины своего увольнения из МХТ имени Чехова после 19 лет службы и эмиграции из России. Артист поведал, что принял решение об отъезде из страны, так как общество начало приближаться к «диктатуре»: «Уехал я от тотальной несвободы в России».

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Марина Совина
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