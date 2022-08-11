Россиянину дали один год колонии за два удара в голову инспектору ДПС

Россиянину дали один год колонии за два удара в голову инспектору ДПС

Жителю Добровского района Липецкой области дали один год колонии за два удара в голову инспектору ДПС — россиянин был пьян за рулем и разозлился на полицейского за требование остановиться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Липецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел весной 2021 года — инспектор ДПС остановил машину, за рулем которой был фигурант с признаками состояния алкогольного опьянения. Он отказался пройти освидетельствование, а в какой-то момент даже применил силу к инспектору: дважды ударил его кулаком в голову. Полицейского госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья» Уголовного кодекса РФ. В настоящий момент здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

Фигурант не признал вину и настаивал на своей версии событий, но следствие опровергло ее и доказало виновность мужчины с помощью показаний свидетелей, очных ставок и экспертиз. В итоге суд дал преступнику один год исправительной колонии.

