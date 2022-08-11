На Украине обвинили в госизмене военного эксперта

В СБУ сообщили о задержании военного эксперта, обвиняемого в государственной измене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Киева, который представился военным экспертом. Мужчину обвиняют в государственной измене из-за сбора информации о поставках западного оружия в республику. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

По версии СБУ, мужчина является российским агентом, а полученную от него информацию российские войска планировали использовать для ракетных ударов по объектам инфраструктуры, которые задействованы в транспортировке западного вооружения. Также в ведомстве считают, что данные могли быть использованы для срыва международных договоренностей Украины, касающихся оборонной сферы.

«По данным следствия, предателем является житель Киева, который позиционировал себя как военный эксперт. Установлено, еще он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время киевлянин находится под стражей.

В июне СБУ задержала украинского политолога Михаила Погребинского. Его заподозрили в государственной измене. По данным ведомства, политолог был связан с сотрудниками российских спецслужб, которые якобы действовали на Украине «под дипломатическим прикрытием».