Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине обвинили в госизмене военного эксперта

В СБУ сообщили о задержании военного эксперта, обвиняемого в государственной измене

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Киева, который представился военным экспертом. Мужчину обвиняют в государственной измене из-за сбора информации о поставках западного оружия в республику. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

По версии СБУ, мужчина является российским агентом, а полученную от него информацию российские войска планировали использовать для ракетных ударов по объектам инфраструктуры, которые задействованы в транспортировке западного вооружения. Также в ведомстве считают, что данные могли быть использованы для срыва международных договоренностей Украины, касающихся оборонной сферы.

«По данным следствия, предателем является житель Киева, который позиционировал себя как военный эксперт. Установлено, еще он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время киевлянин находится под стражей.

В июне СБУ задержала украинского политолога Михаила Погребинского. Его заподозрили в государственной измене. По данным ведомства, политолог был связан с сотрудниками российских спецслужб, которые якобы действовали на Украине «под дипломатическим прикрытием».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
Заменитель соли снизил риск инсульта
Стало известно о личном одобрении Си Цзиньпинем учений близ Тайваня
Россияне стали скупать трехлетние подержанные автомобили
Экс-супруг Бритни Спирс опубликовал видео ссор певицы с сыновьями
Назван размер штрафа за прогулку по рельсам в московском метро
Сирийский порт Тартус назван ключевым в Морской доктрине России
В Еврокомиссии заявили об обсуждении вопроса выдачи виз российским туристам
Долгожительница отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом
Рэпера A$AP Rocky обвинили в стрельбе по бывшему коллеге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.