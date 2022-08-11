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Специалисты рассказали о характерном признаке напичканных химикатами дынь

Эндокринолог Антон Поляков: горькие дыни напичканы химикатами

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Горький вкус дыни — характерный признак повышенного содержания нитратов и других вредных веществ, уверены диетолог Ирина Писарева и эндокринолог Антон Поляков. Об этом специалисты рассказали в интервью изданию Ura.ru.

По словам Ирины Писаревой, некачественную дыню можно распознать по вкусу — она будет горькая. «Это значит, что либо не соблюдались условия выращивания, либо были добавлены какие-то химические соединения. Например, было превышено содержание нитратов», — пояснила она. Чтобы избежать отравления, аллергических реакций или проблем с желудочно-кишечным трактом, такую дыню лучше не есть.

«Если горчит обычная дыня, значит, скорее всего, она напичкана химикатами», — подтвердил эндокринолог Антон Поляков. По его мнению, это особенно опасно из-за того, что микрофлора кишечника способна превратить нитраты в более токсичные соединения, в том числе канцерогенные.

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Алиса Дмитриева
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