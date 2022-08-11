Россиянину дали восемь лет за оправдание терроризма и распространение порно

В Москве суд дал восемь лет калининградцу за оправдание терроризма и распространение порно

В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы ранее судимого 26-летнего мужчину за оправдание терроризма и распространение порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Калининградской области.

Мужчина признан виновным по пункту б части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и части 2 статьи 205.2 (Публичное оправдание или пропаганда терроризма) Уголовного кодекса (УК) РФ. Он полностью признал вину. Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, с октября по декабрь 2020 года фигурант, отбывая наказание за грабежи в колонии Калининградской области, выложил в соцсети три порноролика и запись, которая оправдывала деятельность основателя одной из запрещенных в России международных террористических организаций. Затем, выйдя на свободу в 2021 году, он снова добавил на свою страницу аналогичный ролик.

