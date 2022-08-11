Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянину дали восемь лет за оправдание терроризма и распространение порно

В Москве суд дал восемь лет калининградцу за оправдание терроризма и распространение порно

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве 2-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы ранее судимого 26-летнего мужчину за оправдание терроризма и распространение порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Калининградской области.

Мужчина признан виновным по пункту б части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и части 2 статьи 205.2 (Публичное оправдание или пропаганда терроризма) Уголовного кодекса (УК) РФ. Он полностью признал вину. Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, с октября по декабрь 2020 года фигурант, отбывая наказание за грабежи в колонии Калининградской области, выложил в соцсети три порноролика и запись, которая оправдывала деятельность основателя одной из запрещенных в России международных террористических организаций. Затем, выйдя на свободу в 2021 году, он снова добавил на свою страницу аналогичный ролик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Германии рассказали о сложностях установления потолка цен на нефть из России
Стоматологи рассказали о вреде некоторых отбеливающих зубных паст
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Зеленский призвал технологически изолировать Россию
Российские полицейские приняли школьника за закладчика и избили его
ВСУ ударили по Запорожской АЭС второй раз за день
Российский чиновник на видео сварил друзьям-академикам уху из краснокнижной рыбы
В России продемонстрируют станцию обнаружения целей ЗРК «Викинг»
Летящий экстремально низко самолет распугал туристов на пляже и попал на видео
Россияне рекордно закупились валютой и вывели миллиарды долларов за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.