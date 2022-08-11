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Звезду «Игры престолов» раскритиковали за слова о координаторах секс-сцен

Актрисы раскритиковали звезду «Игры престолов» Бина за слова о координаторах секс-сцен

Фото: Evan Agostini / AP

Актрисы раскритиковали звезду «Игры престолов» Шона Бина за слова о координаторах секс-сцен, которые, по его мнению, портят атмосферу на площадке. Об этом сообщает The Independent.

Исполнительница главной роли в «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер заявила, что такие специалисты помогают создавать безопасную среду, и призвала Бина опомниться. По ее словам, спонтанность в вопросе работы над постельными сценами может быть опасна.

Джамила Джамил прокомментировала слова Бина о том, что координаторы сводят интимные сцены к «техническим упражнениям». «Это и должно быть техническим. Это как трюк. Наша актерская задача состоит в том, чтобы это не выглядело чем-то сугубо техническим», — сказала она.

Ранее Шон Бин отметил, что координаторы нарушают спонтанность постельных сцен. Он добавил, что комментарии специалистов отвлекают его и не дают изобразить естественную страсть. Он вспомнил, что снимался в подобных эпизодах во время работы над сериалом «Любовник леди Чаттерлей» и тогда ему не понадобилась помощь координаторов.

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Марина Погосян
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