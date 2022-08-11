Бывшего главного архитектора Сочи отдали под суд за многомиллионные взятки

Бывший главный архитектор Сочи предстанет перед судом за взятки в 23,7 миллиона рублей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего директора Департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи, обвиняемого в получении взяток на 23,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Речь идет о экс-главном архитекторе города Сергее Добромыслове, отмечает «Коммерсантъ». Он предстанет перед судом, куда направлены материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением. Вместе с ним будут судить его знакомого, выступившего посредником в эпизодах коррупции.

По версии следствия, осенью 2020 года гендиректор строительной организации собирался построить апартаментный комплекс на своем земельном участке в Адлерском районе Сочи. Знакомый архитектора предложил ему за 75 миллионов рублей ускорить начало застройки и помочь с оформлением разрешительных документов. Бизнесмен согласился и передал часть денег, но затем обратился в правоохранительные органы и сообщил о коррупции.

30 апреля 2021 года на встрече, проходившей под контролем спецслужб, обвиняемым была передана сумма в 20 миллионов рублей, после чего их задержали.

Знакомый архитектора также обманул нескольких граждан, обещая им содействие в решении квартирного вопроса. Он похитил у потерпевших 20 миллионов рублей.