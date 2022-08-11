Российские полицейские задержали мужчину за продажу пистолета Browning

На Кубани полицейские задержали мужчину за продажу пистолета Browning за 80 тысяч рублей

На Кубани полицейские задержали 58-летнего жителя Красноармейского района за незаконную торговлю оружием. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным полиции, за несколько дней до задержания задержанный продал пистолет Browning за 80 тысяч рублей. Позже во время обыска в его квартире силовики изъяли у него предмет, «конструктивно схожий с одноствольным гладкоствольным ружьем, и предположительно обрез с патронами». Их направили на экспертизу.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело. Стражи порядка выясняют, был ли причастен россиянин к другим аналогичным преступлениям.

4 августа сообщалось, что российскую лайфстайл-блогершу Софочку Ррр (настоящее имя — София Везенцева) задержали по подозрению в торговле оружием.