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Российские полицейские задержали мужчину за продажу пистолета Browning

На Кубани полицейские задержали мужчину за продажу пистолета Browning за 80 тысяч рублей

Фото: KevlarSix / Wikimedia

На Кубани полицейские задержали 58-летнего жителя Красноармейского района за незаконную торговлю оружием. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным полиции, за несколько дней до задержания задержанный продал пистолет Browning за 80 тысяч рублей. Позже во время обыска в его квартире силовики изъяли у него предмет, «конструктивно схожий с одноствольным гладкоствольным ружьем, и предположительно обрез с патронами». Их направили на экспертизу.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело. Стражи порядка выясняют, был ли причастен россиянин к другим аналогичным преступлениям.

4 августа сообщалось, что российскую лайфстайл-блогершу Софочку Ррр (настоящее имя — София Везенцева) задержали по подозрению в торговле оружием.

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Елизавета Новикова
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