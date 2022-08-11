Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился случайной встрече

Пользователь Reddit установил приложение для гей-знакомств и увидел там профиль отчима

20-летний парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств Grindr и увидел там профиль своего отчима. О своем удивлении от случайной встречи он рассказал на Reddit.

Герой истории объяснил, что однажды он, его девушка и ее брат решили сравнить Grindr с приложением для знакомств Tinder. После того, как парень установил приложение, первым человеком, с которым ему предложили познакомиться, оказался муж его матери.

По словам парня, на фотографиях отчим был одет в нижнее белье супруги. Автор поста рассказал матери о том, что обнаружил профиль ее мужа в приложении для гей-знакомств, после чего женщина провела собственное расследование. «Она нашла специальную электронную почту, которую он использовал для переписок с мужчинами. Отчим обсуждал с ними различные сексуальные действия и позировал в разных комплектах нижнего белья жены», — поделился герой истории.

Автор поста добавил, что у него отличные отношения с матерью, однако отчима он считает плохим человеком. «Он не был добрым по отношению к ней. С тех пор, как в 18 лет я переехал, я стараюсь избегать их дома», — объяснил парень.

Он добавил, что теперь брак его матери находится под угрозой, и уточнил, что считает себя виноватым в этом. Однако в комментариях на Reddit большинство пользователей не согласились с тем, что эксперименты героя истории с приложениями для знакомств оказались причиной краха брака его матери.

«Твоя мать заслуживает знать об этом. Кроме того, она заслуживает быть в безопасности от венерических заболеваний, которым ее мог бы заразить муж, имеющий множество партнеров на стороне», — написал один из комментаторов. «Не думаю, что ты сделал хоть что-то неправильно», — добавил другой пользователей. Многие также обратили внимание парня на то, что теперь его мать может расстаться с мужем-изменщиком, и пожелали ей удачи.