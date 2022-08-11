Предприятие «Роснефти» в четыре раза увеличило число обновленных трубопроводов

«Самотлорнефтегаз» в 4 раза увеличил число обновленных трубопроводов

«Самотлорнефтегаз», входящий в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», в первом полугодии 2022 года ввел в эксплуатацию 174 километров новых и реконструированных трубопроводов, что в 4 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом говорится в сообщении НК.

Компания «Самотлорнефтегаз» реализует программу «Повышения надежности трубопроводов», направленную на обеспечение защищенности трубопроводной сети на всех стадиях эксплуатации. Мониторинг целостности сетей ведется в круглосуточном режиме, в том числе, с помощью беспилотных летательных аппаратов. В текущем году благодаря увеличению количества вылетов среднесуточная дистанция облетов возросла более чем в два раза — до 1450 километров в сутки. Это значительно повысило эффективность контроля за трубопроводным парком.

По итогам природовосстановительных мероприятий по рекультивации в 2021 году специализированные подразделения «Самотлорнефтегаза» очистили 154 гектара земель исторического наследия (накопленного в советский период). С 2015 по 2020 годы предприятие восстановило более 1300 гектаров нарушенных в прошлом земель.

«Самотлорнефтегаз» за счет повышения технологичности производственного процесса в 2021 году довел уровень рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) до 98,9 процента, что является одним из лучших показателей в отрасли. Ежегодно предприятие добывает порядка 6 миллиардов кубометров газа, основной объем которого поступает на газоперерабатывающие предприятия.

Кроме того, «Самотлорнефтегаз» в своей деятельности уделяет приоритетное внимание сокращению выбросов метана. На предприятии продолжается тиражирование комплекса специальных технических средств для выявления эмиссии парникового газа. За шесть месяцев нынешнего года проведено почти 1500 замеров, что уже превысило показатели за весь 2021 год. Комплекс технических средств, который компания «Роснефть» впервые применила именно на Самотлоре, включает в себя инфракрасные камеры, лазерный сканер, ультразвуковой детектор и беспилотные летательные аппараты с лазерным газоанализатором, что позволяет выявлять даже незначительные эмиссии.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — одно из ключевых направлений стратегии развития НК «Роснефть». «Самотлорнефтегаз» с 2020 года активно поддерживает региональную программу «Сохранение сибирского осетра» в рамках нацпроекта «Экология». В 2021 году в Обь-Иртышский и Енисейский бассейны сотрудники предприятия выпустили около 2 миллиона мальков муксуна и сибирского осетра. Всего за последние 5 лет в акватории северных рек было выпущено более 11 миллионов мальков ценных видов рыбы.

В 2021 году «Самотлорнефтегаз» высадил 350 тысяч саженцев хвойных пород — сибирского кедра и сосны на общей площади в 80 гектаров. Предприятие с 2008 года на регулярной основе проводит лесопосадки на территории Нижневартовского, Мегионского и Аганского лесничеств. Всего за этот период высажено порядка 1,7 миллиона саженцев на общей площади 450 гектаров. Подросшие деревья в будущем будут способствовать поглощению углекислого газа в объеме 500 тонн ежегодно.

