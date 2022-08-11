Сообщение о невозможности звонить родным в саратовской колонии опровергли

Данные о том, что заключенные в Саратове не могут звонить и получать передачи, опровергли

Сообщение о том, что заключенные исправительной колонии № 33 в Саратове не могут созваниваться с родными и получать передачи из-за проводящихся в учреждении следственных действий, опровергли.

Первоисточником данных выступил пост, опубликованный днем 10 августа в Telegram-канале «Сойкапересмешница». В публикации говорится, что тем, кто отбывает наказание в исправительной колонии № 33 в Саратове, невозможно созвониться с родственниками и получить передачи.

По словам автора поста, это произошло после того, как сотрудника исправительной колонии уличили в вымогательстве денег у одного из заключенных. «Уже неделю ведутся следственные действия. (…) Жертвой вымогательств стал отбывающий срок за изнасилование. Вымогатель — работающий в колонии сынок высокопоставленного папы. В обычное время спустили бы на тормозах, но [сейчас] лето, Следственному комитету нужно делать отчеты», — написал он.

В качестве источника приводится скриншот пересланного сообщения от некоего Павла. «У нас в колонии полный ****** [ужас]. Нормально позвонить сложно», — гласит текст сообщения. При этом автор публикации не уточняет, ни кто такой Павел, ни откуда он узнал о следственных действиях и вымогательстве в колонии.

11 августа на сайте ИА «Версия-Саратов» появился ответ пресс-службы УФСИН по Саратовской области. Представители ведомства опровергли информацию о том, что заключенные не могут созваниваться с родными.

«За десять дней августа посредством одной из действующих в исправительном учреждении телефонных компаний ("Зона-телеком") осужденными было осуществлено 5 974 звонка. Также услуги телефонной связи осужденным в ИК-33 УФСИН России по Саратовской области предоставляют компании "Мегафон" и "Единая связь"», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также представители УФСИН по Саратовской области сообщили, что заключенные колонии № 33 в Саратове могут получать передачи. «ИК-33 УФСИН России по Саратовской области функционирует в штатном режиме. Комнаты приема и досмотра передач работают согласно графику», — отметили в ведомстве.

При этом в УФСИН не стали комментировать информацию о работе следователей в колонии. Представители ведомства посоветовали журналистам обратиться в СУ СК по Саратовской области, там тоже воздержались от комментариев.

В СМИ не распространилась информация том, что в Саратове заключенные не могут созваниваться с родственниками и получать передачи. Помимо ИА «Версия-Саратов», об этом написал только информационный портал «Лица». Причем статья на портале «Лица» содержит ссылку на материал ИА «Версия-Саратов» и полностью копирует его.

Сообщение не получило распространения и в социальных сетях. Так, во «ВКонтакте» опровержение со ссылкой на материал ИА «Версия-Саратов» опубликовало только сообщество «Саратовская область | онлайн». В «Одноклассниках» ни одного поста, посвященного этой теме, обнаружено не было.