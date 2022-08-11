Российскую школьницу изнасиловали на домашней вечеринке

В Подмосковье на вечеринке изнасиловали школьницу, полиция задержала двух молодых людей

В подмосковном Фрязино на домашней вечеринке изнасиловали 14-летнюю школьницу, полиция задержала двоих подозреваемых. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступление было совершено еще 24 июля, но известно о нем стало 10 августа, когда мать российской школьницы подала заявление в правоохранительные органы. В нем говорится, что 23 июля подросток познакомилась на школьной дискотеке в Щелково с двумя 18-летними молодыми людьми. Они пригласили ее в гости к себе домой. Там компания распивала крепкие алкогольные напитки.

Молодые люди надругались над юной гостьей, пока она спала. Полиция их задержала.