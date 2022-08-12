Из российского секс-шопа украли БДСМ-набор и вибраторы

В Тольятти четверо мужчин украли из секс-шопа вибраторы и БДСМ-набор из кожи

В Тольятти четверо мужчин украли из секс-шопа товары на сумму 18 683 рубля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полиция рассказала, что среди украденного — БДСМ-набор из искусственной кожи, вибраторы, фаллоимитатор, анальная пробка, наручники, боди-костюм, массажное масло и множество других интимных товаров.

Полицейские опросили очевидцев, осмотрели место кражи и изъяли записи с видеокамер. Были составлены ориентировки на предполагаемых злоумышленников. Отмечается, что все четверо подозреваемых — кавказской национальности.

Грабителей ищут, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже.

В 2018 году охранник торгового центра пробрался в секс-шоп в подмосковном Домодедово и вынес оттуда резиновый член.