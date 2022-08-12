Россиянина осудили на 17 лет за убийство молодой беременной любовницы
В Ставропольском крае суд приговорил к 17 годам лишения свободы 43-летнего жителя Пятигорска за убийство 20-летней беременной девушки. Об этом в пятницу, 12 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионально управления Следственного комитета России (СКР).
Мужчина признан виновным по пункту «г» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
По данным ведомства, днем 11 августа 2021 года любовники отдыхали в районе села Бородыновка Минераловодского городского округа. Они поссорились из-за того, что девушка угрожала фигуранту рассказать его жене о своей беременности и их отношениях. Тогда россиянин задушил девушку, завернул ее тело в покрывало и скинул в колодец заброшенного дома.
Позднее, 12 августа, в отдел полиции заявили о пропаже погибшей. Вскоре мужчину задержали.