В Китае предложили России способ заменить Airbus и Boeing

Sina: в Китае предложили России заменить Airbus и Boeing, оживив проект самолета CR-929

Китай предложил России способ заменить Airbus и Boeing, оживив проект дальнемагистрального самолета CR-929, пишет китайское издание Sina.

Автор статьи напомнил, что из-за санкционного давления российская гражданская авиация столкнулась с кризисом. После прекращения западных поставок Россия вынуждена снимать с эксплуатации самолеты. Она не только отменила заказы на воздушные судна, но и не может закупать иностранные запчасти для имеющихся, уточнил журналист.

По его словам, у России есть два пути, которые помогут решить проблему. Первый — встать на путь независимости и начать «локализацию» авиационных запчастей; второй — возобновить совместно с Китаем проект крупномасштабного коммерческого дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета CR-929.

«По сравнению со старым C-919, CR-929 имеет большую дальность полета — до 12 тысяч километров, больше внутреннего пространства и вмещает 280 пассажиров. Можно сказать, что CR-929 является модернизированной версией C-919», — подчеркнул автор.

Демонстрационный прототип CR-929 был представлен на Международном авиасалоне в 2018 году.

Ранее российским компаниям разрешили производить запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing.